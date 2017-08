Ile Maurice: Bois-des-Amourettes - De l'amour dans l'air

Le lieu incontournable du village reste, cependant, sa longue jetée blanche. Faite de pierres et de béton, elle se prête très bien aux promenades, parties de pêches et, surtout, offre un point de vue exceptionnel pour les photos. Construite dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces installations n'auront pourtant jamais servi.

Cependant, l'explication logique serait que les «Amourettes», des arbres, s'y trouvaient jadis en nombre. Dans ce petit village, la nature et la tranquillité restent maîtresses. Et cela suffit aux habitants. Sauf, peut-être, pour ceux qui auraient connu la vie sur les hauteurs de la montagne du Lion.

«Mo papa tinn toultan dir mwa ki kan bann Hollandais ti Moris, zot ti vinn dan bwa isi pou kas poz.» Ce n'est pas nous qui le disons mais un des plus vieux habitants de Bois-des-Amourettes sur le ton de la confidence. Et un clin d'œil plutôt coquin en bonus. Comme beaucoup de romantiques, une bonne partie des résidents de ce village se plaît à penser que les endroits boisés, dont regorge le village, étaient non pas le repaire de brigands mais d'amoureux.

Entre la Montagne du Lion et la baie de Grand-Port s'étend Bois-des-Amourettes. Village où les gens vivent en grande partie de la pêche et de l'agriculture. C'est aussi un lieu plutôt particulier de par sa beauté mais aussi son cachet historique.

