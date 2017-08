Tunisie: Ce sera sans les jeunes !

Anouah Ben Hassen, le président par intérim de l'Instance, a en outre appelé le ministre de l'Education à entamer la révision des manuels scolaires et particulièrement ceux de l'éducation civique, qui jusqu'à maintenant parlent encore de régime présidentiel et n'évoquent pas la notion de décentralisation. « Vous pouvez faire toutes les campagnes de communication que vous voulez, cela ne mènera absolument à rien si les mentalités ne changent pas, s'il n'y a pas derrière un travail éducatif de fond », a-t-il expliqué aux médias.

L'Isie a estimé qu'une prolongation du délai ne provoquera pas un sursaut d'enregistrement chez les citoyens. Hier, le président intérimaire de l'Isie a présenté les derniers chiffres actualisés la veille à minuit. Ils seront 5.373.845 à être appelés à se rendre aux urnes les 10 et 17 décembre prochain, parmi lesquels 52,36% d'hommes, 47,64% de femmes et uniquement 3,27% de jeunes âgés entre 18 et 21 ans.

