Congo-Kinshasa: Les ONG ODEP et AETA accusent la CENI de gestion opaque

A ce jour, poursuit la même source, la CENI a déjà reçu du gouvernement les fonds nécessaires pour les dépenses liées à la révision du fichier électoral. Cependant, l'ODEP et AETA «s'étonnent d'entendre que la CENI a encore besoin de plus de 100 millions de dollars américains pour les mêmes besoins.»

«En 2016, les dépenses liées aux interventions économiques, sociales, scientifiques et culturelles ont été exécutées à hauteur de 18 370 000 000,00FC sur une prévision de 363 128 624,00FC soit 5058,8% ; et de janvier à juin 2017, elles ont été exécutées à 3 720 000 000,00 FC contre une prévision de 181 564 312,00 FC, soit un taux d'exécution de 2048,9%», indique leur communiqué de presse.

L'Observatoire de la dépense publique (ODEP) et Agir pour les élections transparentes et apaisées (AETA) ont rendu public vendredi 11 août à Kinshasa, le résultat de leur analyse sur les prévisions et crédits alloués à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour les élections. Ces deux ONG disent avoir constaté une certaine opacité dans l'exécution de fonds alloués à la CENI.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.