Cote d'Ivoire: Vente directe - Plus de 300 personnes en formation à Abidjan

Sur le plan de la rémunération, Sinamar Reyes, Directeur du réseau, a détaillé chaque étape dans le but de permettre aux représentants indépendants de l'entreprise d'avoir plus de succès. Ces formations sont une nouvelle étape vers l'objectif de la structure qui est de devenir une figure de proue exemplaire de l'industrie de vente directe. Elle croit donc que l'honnêteté est un facteur-clé du succès et cette formation en Côte d'Ivoire a été une manière pour elle d'en faire la démonstration.

Dans le souci d'offrir à l'industrie de la vente directe, des distributeurs les plus professionnels possibles, une structure du domaine a tenu sa première réunion de formation de 4 jours dans ses locaux à Abidjan. « Les pratiques professionnelles du marketing, le code de l'Ethique, les procédures et les règles de l'entreprise ».

