Ile Maurice: Les parents de Dhanasri lancent un appel à Gavi

Les lettres de Gavi Sunassee ont été passées au crible. Son téléphone portable aussi. Plusieurs personnes, dont un ami proche et une enseignante-bibliothécaire à qui il se confiait, ont été interrogés. Une battue a également été effectuée au Bouchon, à Pont-Naturel et aux endroits à proximité de Plaine-Magnien. En vain.

Il serait la dernière personne à avoir vu Gavi et Dhanasri Sunassee après les avoir déposés à Plaine-Magnien. Depuis, ce chauffeur de taxi dit vivre dans l'angoisse. «Le jeune homme (NdlR, Gavi) m'a demandé de le déposer à Plaine- Magnien. Il m'a demandé de passer prendre sa cousine à Beau-Vallon avant. Il n'y avait rien de louche. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je n'aurais jamais pu savoir ce qui se tramait dans sa tête», se désole le quadragénaire. «Je suis un père moi aussi et cela me bouleverse. J'arrive à peine à dormir depuis ce jour-là. Tout ce que je souhaite, c'est que les deux retournent sains et saufs à la maison.» Le chauffeur de taxi dit avoir pleinement collaboré avec la police. Les images des caméras de surveillance confirment d'ailleurs sa version des faits.

Ces derniers lancent aussi un appel à Gavi pour qu'il rentre à la maison avec leur fille. «Nou'nn grandi twa kouma nou garson. To koné ki nou bien kontan twa.» Gavi et leur fille ont grandi sous le même toit, avant qu'il ne déménage chez sa mère à Plaine-Magnien.

