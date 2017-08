Cameroun: Message de réconfort et de solidarité de Désiré Essono

Cher Monsieur Arnaud Tchonang,

C'est avec consternation et grande stupéfaction que j'ai assisté, impuissant, à la violente agression dont vous avez été victime, samedi 05 août 2017 dans la salle des Conférences du Secrétariat Général des ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique), à l'occasion de la rencontre entre la délégation gouvernementale conduite par le Ministre d'Etat et Ministre de la Justice, Monsieur Laurent ESSO et la Communauté camerounaise de Belgique.

Au nom de la Section RDPC du Benelux et en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer la solidarité du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais et condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare perpétré par d'ignobles criminels qui ont démontré aux yeux du monde, s'il en était encore besoin, leur caractère dangereux pour la paix, l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la stabilité de notre pays, le Cameroun.

J'espère de tout cœur que les auteurs, identifiés comme étant les militants du mouvement sécessionniste SCNC (Southern Cameroon National Council) et partisans du pseudo Etat Ambazonia Republic , rendront compte de leur forfait devant les autorités compétentes. En vous réitérant ma profonde sympathie, je vous souhaite un prompt rétablissement et vous prie d'agréer, cher Monsieur Tchonang, l'expression de ma considération distinguée.