Madagascar: Volley-ball - Sommet Analamanga - Un duel au couteau entre VBCD et Bi 'AS !

Le championnat d'Analamanga senior abordera la phase des demi-finales demain dimanche au Gymnase de Mahamasina.

Plus qu'une marche. Après plusieurs semaines de break, les 8 équipes qualifiées pour le dernier carré du championnat d'Analamanga de volley-ball vont se partager leur joute demain au Gymnase de Mahamasina. Les tenants du titre de la Gendarmerie Nationale Volley-Ball (GNVB) chez les hommes et le Volley-ball Club Diamant (VBCD) du côté des dames sont encore en course.

Chez les hommes, la GNVB peut encore rêver un second sacre. Invincible depuis le début de la compétition, les gendarmes de la GNVB sont jugés favoris pour la rencontre l'opposant à l'AS Voara. La bande à Fenozara aura l'occasion de confirmer une fois de plus leur supériorité, mais, les volleyeurs de l'AS Voara ne vont pas seulement faire de la figuration. L'affiche mettant aux prises les militaires du Cosfa au VBCD s'annonce très serrée. Les deux équipes vont se livrer sans doute une rude bataille pour une place en finale. Les Toky, Mika et consorts espèrent passer le cap des demi-finales, si l'année dernière leur parcours s'était arrêté à ce stade de la compétition. En cas de victoire du VBCD et de la GNVB, l'on s'attend à la réédition de la finale de 2016.

Remake finale.Dans les joutes féminines, la première demi-finale verra la confrontation entre VBCD et Bi'As , remake de la finale de 2016.Battue par VBCD l'année dernière, la formation du Bi'As tente cette fois-ci de prendre sa revanche. Les acharnements s'annoncent intenses entre les deux équipes. L'AMVB se mesurera face à JMVB.

Calendrier

1re division

Hommes

COSFA contre VBCD.

GNVB contre VOARA.

Dames

VBCD contre Bi'As.

JMVB contre AMVB.

2e division

Hommes

VBC Jack contre JSA.

Tsvb Contre Vbcd.