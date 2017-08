Ile Maurice: Augmentation des prix - La vente de cigarettes au détail a le vent en poupe

Depuis lundi, le prix de certaines marques de cigarettes a pris l'ascenseur. Résultat : les fumeurs en achètent au détail, faute de ne pouvoir s'offrir un paquet. Et cela, en faisant fi de la loi qui interdit la vente au détail. Quid des commerçants ? Nous en avons rencontré quelques-uns...

Dans une boutique à Baie-du-Tombeau, nous demandons à la commerçante si nous pouvons avoir des cigarettes au détail. Elle nous répond sans ciller : «Cigarettes au détail ? Oui, bien sûr. Rs 10 pour une Pallmall, Rs 13 pour une Matinée et Rs 11 pour une Rothmans.» Comment calcule-t-elle le prix ? «La cigarette Matinée, par exemple, devrait coûter Rs 9,50 l'unité si on considère le prix de la boîte. Toutefois, je la vends à Rs 13 de sorte à avoir une marge de profit», explique la commerçante. Et d'ajouter : «De toute façon, ça se vend mieux au détail, car la boîte est trop chère. Je suis donc gagnante.»

Dans une autre ti laboutik de Roche-Bois, une dame d'âge avancé nous reçoit. «Rs 15 l'unité pour une Dunhill», dit-elle quand on lui demande si elle vend des cigarettes au détail. Selon elle, c'est évident que si le prix de la boîte augmente, le prix à l'unité doit aussi augmenter. «Les gens continueront d'acheter», lance-telle. «Le gouvernement sait ce qu'il fait ; la vente de cigarettes ne chutera pas. Les gens se plaignent, mais ils continuent d'acheter», poursuit-elle.

Non loin de la boutique, nous abordons un petit groupe qui profite de la pause déjeuner pour fumer une cigarette. «J'en ai acheté au détail. Je sais que cela me fait plus cher, mais je n'ai pas assez d'argent pour une boîte. Et comme je dois fumer... », lâche l'un d'eux.

À Cassis, nous répétons le même exercice dans un petit commerce du coin. C'est avec hésitation que la vendeuse nous confirme qu'elle vend des cigarettes au détail. «C'est illégal, mais je le fais car les gens n'ont pas vraiment d'argent pour acheter une boîte. Je sais que je risque une grosse amende», concède la commerçante.