Cameroun: Fête de l'Assomption - Paul Biya décrète la journée du lundi 14 aout 2017 fériée et chômée

« Connaissant la paresse de nos fonctionnaires, c'est pratiquement une semaine sans travail qui se profile », ajoute le politologue qui pense que la Constitution devrait être amendée pour ce qui est des fériés régissant les fêtes religieuses catholiques. « Tacitement, le Cameroun se comporte comme un Etat catholique. Imaginons que les autres confessions se mettent aussi à revendiquer des fériés, ou encore, des visites d'Etat de leurs Papes et autres guides spirituels suprêmes, où en serions-nous avec les dépenses et la mobilisation des fonds publics ? ».

Dans les usages institutionnels camerounais, le jour compris entre un jour non ouvrable et un jour de fête (un jour férié constitutionnellement), est déclaré férié et chômé sur l'étendue du territoire national. C'est ainsi qu'en raison de la fête catholique appelée Assomption qui se célèbre le mardi 15 Aout 2017, la journée du lundi 14 aout, a été décrétée fériée et chômée par Paul Biya.

