Ile Maurice: Quatre-Bornes - Père et fils agressés à coups de sabre

«Ils ont agressé Ravish. Un proche, qui a vu l'agression de l'étage de sa maison, a alerté mon époux. Quand il s'est précipité pour porter secours à mon enfant, il a été agressé lui aussi ainsi que ma belle-soeur et mon beau-frère», soutient Priya. Des proches ont alerté la police de Quatre-Bornes. En attendant que celle-ci arrive, la belle-soeur de Siramane et son beau-frère ont réussi à prendre la fuite. Les trois frères ont saccagé leur voiture avant d'envoyer des projectiles sur les fenêtres de leur maison.

Le père de famille devait demander à son fils de se rendre dans la voiture en attendant qu'il arrive. «Quand mon fils est entré dans la voiture, il a allumé la radio. Un homme qui se trouvait sur la rue a commencé à se disputer avec lui. Linn dir li kifer to'nn met sa radio-la. Ravish inn dir li : 'Bé kot to problem'», relate-t-elle. Sans perdre de temps, l'homme a appelé en renfort ses deux frères qui sont arrivés armés de sabres et de gourdins.

L'incident s'est produit à Jackson Road, Quatre-Bornes. Ravish et son père, Siramane, chauffeur de taxi, étaient conviés chez des proches à l'occasion de la fête Raksha Bandhan et pour rencontrer un proche qui devait partir en voyage. «Ils ont quitté la maison vers 20 h 45 pour se rendre à Bassin. Ils ont passé un bon moment avant qu'ils ne décident de rentrer, aux alentours de 23 h 50», raconte Priya.

Priya vit cloîtrée comme une prisonnière à son domicile à Palma. Elle a peur que débarquent les trois hommes qui s'en sont pris à son mari et à son fils. Ces derniers ont été agressés au sabre dans la nuit de lundi, à Quatre-Bornes. Ils sont actuellement admis à l'hôpital Victoria, Candos. Ravish, 18 ans, a reçu deux coups de sabre à la tête, aux bras, aux pieds et sur le dos. Il a eu une fracture au bras. Son père, Siramane, 53 ans, a eu l'auriculaire droit sectionné. On l'a frappé de plusieurs coups de sabre aussi.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.