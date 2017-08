Madagascar: Orange Madagascar - Lancement du projet « HayVokatra »

Les exploitants agricoles peuvent demander des conseils et des informations par téléphone portable. (Photo d'archives)

Créé dans l'initiative de contribuer un peu plus dans l'amélioration des conditions de vie des habitants du monde rural, « HayVokatra » est le service mis en place par le consortium Orange Madagascar, HNI, et NCBA CLUSA afin d'atteindre cet objectif. Il s'agit notamment d'un call-center permettant aux producteurs de s'informer sur les différentes techniques agricoles, d'avoir des conseils afin d'améliorer leurs rendements de productivité. Ce projet est lancé à titre pilote sur Brickacille et Toamasina II.

A moindre coût. Notons que ce service « HayVokatra » est accessible en appelant le numéro court 257 pour les clients utilisant le réseau Orange, ou le numéro 032 32 052 57 pour les autres opérateurs afin d'avoir des conseils et informations, durant les jours ouvrables. La tarification est faite par appel et à moindre coût pour permettre un échange enrichissant entre les producteurs et l'agent du call-center sans interruption, a-t-on appris.

Même si ce projet est encore en phase pilote, le service est accessible dans toutes les régions de Madagascar du fait de sa base de données qui s'enrichit continuellement, et de l'expertise des agents au bout du fil. Et en tant que société responsable, dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE), Orange Madagascar tient à apporter sa contribution dans le développement durable, surtout dans le secteur de l'agriculture, en mettant à la disposition des exploitants agricoles les bénéfices des nouvelles technologies.