Tunisie: Les maux du tourisme persistent

Les professionnels proposent, dans ce cadre, de rééchelonner les dettes des hôteliers sur une certaine période pour qu'ils puissent poursuivre leur activité et conserver la main-d'œuvre. D'autant plus que la saison touristique actuelle s'annonce bonne avec une affluence des touristes toutes nationalités confondues.

Plusieurs pays ont levé la restriction de voyage en Tunisie après l'amélioration des conditions sécuritaires. Mais la sécurité, à elle seule, n'est pas suffisante pour relancer le secteur touristique dans toutes les régions. Actuellement, le tourisme est développé essentiellement dans les zones côtières où le balnéaire occupe une place de choix dans les activités proposées aux touristes.

Intérêt pour la formation

Il est nécessaire d'impliquer les autres régions dans le secteur touristique en valorisant notamment le tourisme culturel et écologique. Les régions du nord-ouest renferment de nombreux monuments historiques ainsi que des sites écologiques impressionnants qui ne sont pas suffisamment exploités. Les réserves naturelles, les sites protégés et les parcs urbains répartis à travers plusieurs régions peuvent intéresser les touristes provenant des différents pays. Dans le cadre de la diversification du produit tunisien, le ministère de tutelle a, d'ailleurs, décidé d'encourager les activités sportives et de loisirs pour attirer plus de touristes. Ainsi, le Golfe, la pêche sous-marine, les découvertes archéologiques et monumentales sont autant d'activités qui pourraient capter l'attention des touristes.

La qualité des services dans certains hôtels et restaurants laisse à désirer. Et dire que les employés sont, en général, bien formés et diplômés des écoles spécialisées. Pourtant, les réclamations des touristes transmises aux autorités compétentes concernent toujours le comportement de certains employés qui ne sont pas à l'écoute des clients. Il est nécessaire d'organiser régulièrement des sessions de formation et de sensibilisation au profit du personnel en vue de l'informer des nouvelles exigences des clients et des normes internationales appliquées dans le service hôtelier. Le suivi du personnel formé s'avère essentiel pour s'assurer que l'employé a bien assimilé les connaissances et s'acquitte de sa tâche correctement et selon les normes.

Les services proposés aux touristes doivent être adaptés à leur demande. En effet, le touriste maghrébin n'a pas les mêmes besoins que le touriste français, par exemple, compte tenu de sa culture et de ses habitudes. Chaque hôtel doit laisser une fiche de renseignements dans la chambre du client pour qu'il formule ses observations et ses remarques à prendre en considération dans le but d'améliorer les prestations. La Tunisie demeure encore l'un des pays où le séjour touristique est le moins cher par rapport aux autres pays méditerranéens. Il est temps de viser une catégorie de touristes à fort pouvoir d'achat capable de dépenser lors de son séjour dans notre pays. Encore faut-il développer les activités annexes comme l'artisanat authentique et les activités de loisirs et les excursions pour inciter ces touristes à mettre la main à la poche.

Un autre problème et non des moindres qui préoccupe les touristes a trait à la propreté de l'environnement qui constitue un maillon de toute une chaîne. On constate, en effet, dans plusieurs régions que la propreté est laissée pour compte. Des amas de déchets sont jetés n'importe où, ce qui porte atteinte à l'aspect esthétique. Les services municipaux -- qui ont certainement besoin d'une aide financière et matérielle -- ainsi que les citoyens ont un rôle à jouer dans la préservation de la propreté de leur région. Par ailleurs, la révision des circuits touristiques est devenue essentielle, et ce, pour intégrer de nouvelles villes dans les tournées proposées aux touristes. Certains monuments méritent, en effet, d'être visités par les touristes aussi bien à Tunis que dans les régions intérieures.