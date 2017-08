Madagascar: Antaninarenina - Circulation bloquée par un forage

Voulant plus d'explication, nous avons essayé de joindre le SG du ministère des Transports et de la météorologie au téléphone sans succès. Une source auprès dudit ministère de nous indiquer que le SG « est actuellement en congé ». Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il soit « injoignable au téléphone ».

Interrogé sur les causes de ce chantier, un responsable auprès du Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment (LNTPB) qui était sur place a fait savoir « que seul le secrétaire général auprès du ministère des transports et de la météorologie pouvait répondre aux questions des journalistes ». « Vous devez donc vous en référer à ce haut responsable du ministère »,a-t-il enchéri. Ledit responsable d'ajouter qu'il ne « peut passer outre les directives données, qui plus est le LNTPB n'est là qu'en tant qu'exécutant ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.