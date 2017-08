Madagascar: Guanomad-Ho Maitso ny Tontolo - Contribution au développement local de Fandriana

Le PDG de Guanomad, Erick Rajaonary remettant un mouton à l'équipe gagnante d'un tournoi de foot.

Dans le cadre de la décentralisation de ses actions de RSE, cette entreprise prévoit de promouvoir le développement local afin d'améliorer les conditions de vie des communautés locales.

La société Guanomad spécialisée en matière de production d'engrais biologiques poursuit la décentralisation de ses actions de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) via la mise en place des antennes régionales de l'association « Ho Maitso ny Tontolo ». « Nous allons entreprendre diverses actions ou bien des projets en matière de RSE de la société qui visent à contribuer au développement local de Fandriana tout comme dans d'autres régions », a expliqué Erick Rajaonary, le PDG de Guanomad lors de l'installation officielle de l'antenne régionale de « Ho Maitso ny Tontolo » dans cette localité tout dernièrement.

Mobiliser les acteurs. Il s'agit notamment d'un appui au développement agricole et rural ainsi que de la promotion de l'Education de qualité pour Tous. Notons que « Ho Maitso ny tontolo » à Fandriana regroupe des acteurs natifs de Fisakàna Fandriana issus du secteur public et du secteur privé. « Notre objectif est de mobiliser les acteurs locaux pour accompagner les projets de développement au niveau du lieu d'implantation de l'association. Et nous œuvrons notamment au service du développement de toutes les communautés locales », a souligné Basylis Andriamiarana, le président régional de «Ho Maitso ny Tontolo». Parlant du projet de développement agricole et rural, plus d'une centaine de paysans ont été dotés d'engrais biologiques. Ce projet s'étalera sur plusieurs mois afin que ces bénéficiaires puissent bien préparer les campagnes agricoles. En outre, ces paysans seront formés en matière d'itinéraire technique agricole améliorée. Ce qui permettra d'augmenter les rendements de productivité et d'améliorer par la suite les revenus de ces exploitants agricoles.

Plus motivés. Quant au projet de soutien à l'Education de qualité pour Tous, « Ho Maitso ny Tontolo » de Fandriana contribue à l'amélioration des conditions de scolarisation des enfants à travers les travaux de rénovation et d'aménagement de l'Ecole Primaire Publique Manamanjaka. Ce projet touche plus de 300 élèves. Toujours dans le cadre de l'éducation mais qui concerne plutôt la sécurité alimentaire, cette association à but humanitaire a entretemps, mis en place une cantine scolaire. Force est en fait de reconnaître que les parents d'élèves ont du mal à nourrir et à scolariser leurs enfants en raison de la faiblesse de leur pouvoir d'achat. Cette initiative permettra ainsi d'accompagner les enfants à accroître leur chance de réussir à l'école. Ces parents, de leur côté, seront ensuite plus motivés à se consacrer au développement de leurs activités agricoles. Par ailleurs, « Ho Maitso ny Tontolo » à Fandriana a mobilisé la population à créer des activités de loisirs en offrant une coupe aux vainqueurs d'un tournoi de foot-ball