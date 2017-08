Tunisie: A l'heure des coalitions

Issam Chebbi considère, par ailleurs, que le pays traverse une profonde crise politique qui s'aggravera avec des ministres et un président de l'Isie nommés par intérim. Le parlement aurait dû poursuivre ses activités et tenir une séance extraordinaire pour trancher les questions en suspens, a-t-il fait observer.

Joint hier par la TAP, il a précisé que parmi ces partis, figurent notamment Al Massar et Ettakatol, ajoutant que les discussions se poursuivent avec d'autres partis qui partagent les mêmes principes et orientations.

D'autre part, une nouvelle coalition électorale sera annoncée dans les jours qui viennent (une semaine à 10 jours). Elle sera composée de partis socio-démocrates et du centre et de compétences et personnalités nationales démocratiques proches, a annoncé Issam Chebbi, secrétaire général d'Al Joumhouri.

Maghzaoui a en outre porté l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) responsable de la déviation du processus électoral. Le rôle de l'Instance ne se limite pas aux aspects technique et logistique de l'opération électorale, il doit s'étendre à la préservation d'un climat sain à travers l'annulation des listes qui ne répondent pas aux critères et la sanction des crimes électoraux, a-t-il préconisé.

Selon Maghzaoui, il est important que ces forces réussissent à créer un dynamisme politique qui leur permette de s'imposer comme une vraie alternative sur la scène politique. «Les partis au pouvoir n'ont d'autre souci que de se maintenir en place et se projettent sur la présidentielle en 2019 dans l'absence totale de programmes et visions capables de remédier aux crises qui secouent le pays», a-t-il regretté.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.