Madagascar: Mahazoarivo - Stanlake Samkanze chez Olivier Mahafaly Solonandrasana

Le deuxième volet concerne les actions à longue durée conduisant au développement durable, et le troisième volet est d'assurer la stabilité et la pérennisation des actions sociales. De son côté, le locataire de Mahazoarivo a réitéré que pendant trois ans, Madagascar a privilégié les dépenses à caractère social, notamment les activités les plus urgentes se rapportant aux domaines de la santé, l'éducation et la nutrition. A noter également qu'hier matin, le Chef du gouvernement a reçu la visite d'une délégation de 116 élèves les plus méritants issus du District de Sambava.

Une occasion pour ce haut responsable du PAM d'apporter des éléments d'explication sur les axes d'intervention du PAM dans notre pays. Une intervention axée sur trois volets. Le premier volet consiste à des actions humanitaires suites aux catstrophes naturelles et à la sècheresse qui sévit dans le Sud tels que l'appui à la restauration de la sécurité alimentaire et le rétablissement des situations relatives à la malnutrition.

