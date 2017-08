Madagascar: Musique classique - Quatuor Squad présente le « Cover in live »

Le Quatuor Squad est un ensemble à cordes composé par quatre jeunes hommes passionnés de musique classique.

Le premier concert du groupe a été un carton. Pour ceux qui ne les ont jamais vus sur scène, le concert de cet après-midi à l'Hôtel de Ville n'est à rater sous aucun prétexte. Quatuor Squad, c'est effectivement un groupe, « le groupe » qui va vous faire aimer la musique classique.

Le Quatuor Squad est un ensemble à cordes nouvellement créé et composé par quatre jeunes hommes ayant comme passion commune la musique classique. Le Quatuor est formé par Ravo Raboanarison, Andry Robison, Hervais Rabarison et Kiady Rakotomalala. A leurs débuts, ils s'étaient autofinancés. Ainsi, ils ont pu effectuer leur premier concert au Cercle Germano-Malgache le 26 Mai avec un répertoire classique. Une représentation qui s'était terminée sous les applaudissements et l'enthousiasme du public. Depuis, ils ont réalisé un cover de « Shape of you-d'Ed Sheeran » dont l'objectif, d'une part est d'innover par l'interprétation d'un nouveau genre, et d'une autre part d'annoncer le prochain concert. Ainsi, Le Quatuor revient pour une représentation intitulée « Cover in Live », qui se tiendra au Hall de l'Hôtel de Ville cet après-midi à 16 heures.

Persévérants. « Nous avons tout préparé et organisé nous-mêmes de A à Z. Nous étions animés par cette citation de Nelson Mandela qui dit que là où il y a une volonté il y a un chemin. Nous sommes effectivement convaincus que seule la persévérance paye. Nous avons, au cours des dernières semaines, connu différents problèmes et péripéties mais nous avons tenu bon pour pouvoir offrir à ceux qui croient en nous un concert digne de ce nom, à la hauteur de toutes les attentes.

Depuis, nous avons pu accueillir la semaine dernière un nouveau partenaire qu'est « Hetsika Madagascar », une association soutenant différentes œuvres et manifestations culturelles à Madagascar ». Comme son nom l'indique ce concert se focalisera sur l'interprétation des différents tubes d'artistes internationaux et nationaux, et verra la participation d'autres musiciens. « Calheb aux percussions impulsera le rythme et donnera le bon tempo pour vous faire vibrer. Tohy à la contrebasse de par son instrument et son feeling vous fera groover. Doria au piano emmènera par contre dans un univers proche du Quatuor ». « Cover in love » ou la musique classique à la sauce Quatuor Squad, c'est cet après-midi au Hall de l'Hôtel de Ville.