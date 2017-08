Tunisie: La Haica et l'Isie fixent les procédures

La rencontre devra aboutir à des recommandations qui figureront dans une décision commune entre la Haica et l'Isie visant à garantir le bon déroulement des élections municipales prévues le 17 décembre 2017 dans le respect des règles déontologiques. Objectif: assurer l'égalité des chances entre tous les candidats aux élections.

A cette occasion, les participants ont soulevé plusieurs problématiques et défis liés à la couverture des élections municipales dont notamment la garantie de l'égalité des chances et de la neutralité.

Comment optimiser une large couverture aux niveaux local et régional ? Faut-il autoriser ou interdire la prise de photos ou l'enregistrement audiovisuel dans les bureaux de vote le jour du scrutin consacré aux agents sécuritaires (le 10 décembre 2017), se sont interrogés les participants qui ont également abordé les résultats des urnes.

Intervenant à cette occasion, Nabil Bafoun, membre de l'Isie, a rappelé les principales règles et procédures de la campagne électorale qui s'étalera du 25 novembre au 15 décembre 2017. Il s'agit pour les journalistes, a-t-il rappelé, de l'obligation de neutralité. Les professionnels des médias doivent s'interdire la publicité, la publication des sondages et la propagande politique indirecte et suspendre toute coopération avec les journalistes ou les politiques candidats à ces élections.

De son côté, Nouri Lajmi, président de la Haica, a souligné l'importance du rôle des médias dans la couverture des élections et la responsabilité des instances comme l'Isie et la Haica dans le contrôle et l'observation de la couverture médiatique pour garantir la réussite du processus démocratique.

Pour sa part, Hichem Snoussi, membre de la Haica, a appelé à soutenir financièrement les médias publics qui sont appelés à couvrir de manière plus large les élections municipales avec des ressources financières limitées.

Il a aussi souligné la nécessité d'organiser des sessions de formation au profit des journalistes sur les élections municipales et les règles et procédures de la campagne électorale.

A noter que la proclamation des résultats des municipales aura lieu entre le 17 et le 20 décembre. Les résultats définitifs seront annoncés au plus tard le 24 janvier 2018.