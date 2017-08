Tunisie: Gandoura jette l'éponge

Sans compter les recrutements. Jusqu'à ce jour, seuls trois nouveaux joueurs ont atterri au Club Africain dont un international junior, Skander Zaïed (meilleur buteur du dernier mondial d'Algérie), et le gardien international seniors, Marouane Soussi. Ce qui est peu pour une équipe qui a laissé partir son ossature et qui aspire à jouer les premiers rôles. Actuellement, seuls Hafedh Zouabi et son adjoint Adel Hihi guident le navire. Sans commentaire.

Krichen et Makhlouf au Mondial dames

L'IHF (Fédération internationale de handball) a communiqué la liste des 15 arbitres binômes qui dirigeront les rencontres du prochain Mondial féminin seniors en Allemagne (du 1er au 17 décembre 2017). Le duo tunisien Samir Krichen et Samir Makhlouf a été retenu dans la liste. Signalons que ce tandem vient également de diriger certaines rencontres au dernier Mondial juniors garçons d'Algérie. Comme d'habitude, Krichen et Makhlouf participeront à un stage de formation et de recyclage prévu en septembre pour les arbitres désignés.

Mounir Hassen à Moknine

Le Sporting Club de Moknine a changé d'entraîneur en remplaçant Béchir Jabbès par Mounir Hassen, l'ex-sélectionneur national des jeunes.

Ben Messaoud au Golfe

L'ex-joueur et entraîneur du Club Africain, Zouhaïer Ben Messaoud, va tenter une expérience au Golfe. En Arabie Saoudite précisément où il a pris les rênes du club d'Al Nejma.