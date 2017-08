Sénégal: Drame du stade Demba-Diop - Dix membres d'un club de foot écroués

L'US Ouakam a quant à lui été suspendu pour sept ans par la commission de discipline de la Ligue de football sénégalaise il y a un peu plus d'une semaine, et a été condamné à verser une amende de 10 millions de francs CFA. Le club a été reconnu par l'instance « exclusivement responsable » des incidents survenus le soir du 15 juillet.

Un joueur du club a également été inculpé, confie le président de l'US Ouakam, qui affirme avoir engagé des avocats pour défendre ces supporters, résidents des quartiers dakarois de Ouakam et de Ngor. Ces hommes ont été arrêtés lundi pour « homicides et coups et blessures volontaires ».

Au Sénégal, dix supporters de football ont été écroués et placés sous mandat de dépôt vendredi 11 août dans le cadre de l'enquête sur le drame du stade Demba-Diop. Il s'agit de supporters du club de l'US Ouakam, accusés d'avoir participé aux échauffourées lors la finale de la coupe de la ligue sénégalaise, le 15 juillet dernier. Elles avaient provoqué une bousculade et l'affaissement d'un mur à l'origine de la mort de huit personnes.

