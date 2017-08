Madagascar: Pas de célébration d'anniversaire pour le parti de Marc Ravalomanana

« Normalement on laisse entrer les gens dans leur maison et le Magro c'est à moi, c'est à nous, c'est à personne d'autre. Et là, je veux rentrer chez moi et je dois demander l'autorisation du préfet de Tamatave ? » a fait mine de s'interroger l'ancien président. « "Monsieur le préfet s'il vous plaît je voudrais rentrer chez moi". C'est vraiment grave. Ils vont trop loin là ! Que dit la loi malgache ? Que les gens ont le droit de s'exprimer librement et que les partis politiques ont le droit de se réunir. Le préfet nous a dit que cette interdiction venait du Premier ministre » a-t-il continué avant d'affirmer être « vraiment étonné ». Marc Ravalomanana a ensuite pris la direction d'une résidence privée où quelques membres du parti l'ont rejoint.

Dès 7h du matin, ce samedi 12 août, les partisans de Marc Ravalomanana ont tenté d'accéder au Magro. Ce magasin, propriété du leader du TIM, avait été choisi pour la célébration. Mais gendarmes, militaires et policiers barraient déjà les trois routes qui mènent au lieu. Aucun heurt avec les forces de l'ordre n'a été constaté. Sur place, Marc Ravalomanana s'est adressé à ses partisans deux heures plus tard.

