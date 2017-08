Tchad: Plus besoin de visas pour les ressortissants de la Cemac

La libre circulation des personnes et de biens en Afrique centrale vient d'avoir un écho favorable du… Plus »

Le Tchad est le premier pays à mettre en application cette mesure, « mais on est sûr que ça va booster les autres pays de la CEMAC » qui devraient prendre cette même mesure poursuit le ministre, « c'est ce qui était convenu. On applique les décisions prises par les chefs d'Etat. Je ne crois que personne n'opposera à cette décision. »

Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Cemac qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et leTchad n'aura plus besoin de visa pour des séjours ne dépassant pas trois mois, en territoire tchadien.

Le Tchad a annoncé, jeudi 10 août, sa décision de supprimer l'obligation de visas pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac). Joint par RFI, Hissein Brahim Taha, ministre tchadien des Affaires étrangères, souligne que son pays devient ainsi le premier à mettre en application une décision prise par les chefs de l'État de l'organisation régionale, il y a plus de quatre ans.

