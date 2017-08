Gabon: Déploiement d'alcootests à Libreville

Pierre-Emerick Aubameyang est la nouvelle priorité d'Antonio Conte. Désormais avec Alvaro Morata et Michy… Plus »

« Soufflez. Remplissez complètement le ballon. Maintenant, vous voyez ce tube ? Il est jaune. Je l'enfile et je presse sur le ballon. En pressant, s'il change de couleur et qu'il devient vert, ça veut dire que vous avez consommé de l'alcool. Vous voyez, il est resté jaune. Donc, il est négatif.

Le Gabon célèbrera, jeudi 17 août, sa fête nationale de l'indépendance, période qui correspond également aux grands départs en vacances et qui est souvent émaillée de graves accidents de la circulation. Pour prévenir des drames de la route, la Direction générale de la sécurité routière a lancé, samedi 13 août, une campagne de sensibilisation contre les accidents de la circulation et, surprise, plusieurs automobilistes ont ainsi été soumis à des tests d'alcool. L'alcool au volant est une des principales causes des accidents mortels au Gabon.

