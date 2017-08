Madagascar: Café de la Gare - Ampelagie signe « Nature et paix »

Des portraits, des paysages, des instants, des routes... un peu de tout pour illustrer la beauté de ce pays. Autodidacte, elle s'est nourrie de ses expériences pour se former. « Mon métier de journaliste culturel m'a permis de côtoyer des photographes professionnels et des artistes. Moi, je suis passionnée de photo depuis longtemps » dit-elle, révélant que ce rendez-vous au Café de la Gare est sa première expo-photo.

Une douzaine de photos sur PVC va donc être présentée au grand public au Café de la Gare, du 15 août au 15 septembre, pour une exposition qu'elle a tout simplement intitulée « Nature et Paix ». L'artiste, qui ne prétend pas être un professionnel de la photographie, parce qu'elle n'en vit pas, veut partager ses sentiments et ses sensations à travers ses photos.

Trouver sa paix intérieure dans la nature malgache. Ampelagie s'est retrouvée à travers les voyages qu'elle a effectués durant le premier semestre de l'année, dans 3 villes de Madagascar : Nosy Be, Sainte-Marie et Morondava. Ce sont ces moments intemporels à la fois éternels qu'elle a immortalisés à travers son objectif.

