Cameroun: Université de Dschang - Près de 9000 diplômes délivrés aux étudiants

La formation des spécialistes en sciences de la population, la recherche sur les questions de la population africaine, l'appui technique au pays membres et aux partenaires... Voilà les sujets qui ont meublé la visite de l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun, Vincent Badji. Ce dernier était accompagné de Libasse Gaye 2ème, conseiller culturel de l'ambassade du Sénégal au Cameroun à l'Institut de formation et de recherche démographique (Iford) ce jeudi 09 août 2017.

Pour lui, la gouvernance universitaire est de mise. En réponse à ceux qui pensent qu'il y a eu diminution de la qualité de la formation, on soutient mordicus l'option du respect du rythme calendaire, dont de la durée du cycle ne pourra pas freiner les compétences doctorales. Avec le recrutement de 56 nouveaux enseignants et la gestion des problèmes liés à la trésorerie, il ne restera plus qu'à parfaire l'harmonisation des programmes en vue de produire des connaissances doctorales en trois ans. En attendant de conserver sa position de leader sur le plan sous régional (77ème /1599), on se prépare pour la rentrée académique, prévue le 28 septembre 2017

Il en est de même des étudiants issus des instituts privés d'enseignement supérieur (Ipes), logés à Bafia, Ebolowa, Foumban, Yaoundé, auxquels l'institution de tutelle a délivré des diplômes professionnels signés du ministre. En ce mois d'août 2017, la remise de diplômes, couplée à la proclamation des résultats de l'année académique 2016/2017, signale ainsi un début des congés pour le staff administratif et les membres du conseil rectoral. Toute chose qui marque le satisfécit du recteur de l'Uds, le Pr. Roger Tsafack Nanfosso, qui a salué la rapidité des statistiques et la diligence de tout le personnel de son administration récemment installé.

