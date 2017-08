Madagascar: Ambohimangakely - Un réseau de malfrats démantelé

Trois malfaiteurs ont été surpris. L'interrogatoire de ces suspects ont révélé qu'ils faisaient partie des bandits ayant attaqué le domicile d'un ressortissant Chinois à Ankerana le 22 février 2017 où des bijoux et pierres précieuses ont été dérobés. Pire encore, les assaillant sont allés jusqu'à violer leur victime. « Quatre des bandits qui ont commis cette attaque ont été arrêtés et écroués à la Maison de force de Tsiafahy », souligne le commandant de compagnie.

Pour lutter contre l'insécurité prévalant dans la capitale et ses environs à l'heure actuelle, une opération spéciale mixte, où collaborent la gendarmerie, la police nationale, et l'Armée malagasy, est lancée depuis la semaine dernière.

