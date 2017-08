Tunisie: Pas de changement

A cet égard, les circuits de transit illégal d'or entre la Turquie et la Tunisie sont très actifs… Plus »

D'autres documents officiels sont édités par le Centre à l'instar des carnets de notes pour le cycle primaire à raison de plus d'un million d'unités, les registres d'appel en plus de 50.000 exemplaires et trois registres d'évaluation en plus de 44.000 exemplaires. Ceci sans parler de publications spéciales destinées aux Tunisiens émigrés (15 titres en 47.331 exemplaires).

Rappelons que l'année dernière ces manuels ont été tirés à 13,576 millions d'exemplaires répartis entre 229 titres pour l'élève en 13.418 exemplaires et 101 autres titres (guides et supports pédagogiques) pour les enseignants en 110.900 exemplaires.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.