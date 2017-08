Tunisie: L'Oubbardi, figure incontournable des fêtes et des cérémonies traditionnelles

L'«Oubbardi» de l'arabe baroud -- nom désignant la poudre explosive et plus précisément la poudre noire -- était une figure emblématique des spectacles donnés lors des fêtes de mariage dans les zones rurales.

«Lors de la grande soirée, des hommes se relaient sur l'aire préparée pour la circonstance pour faire chacun son "numéro", devant les yeux émerveillés des présents. La prestation a ses règles, même si les figures comportent des variantes, selon le talent de chacun, sa dextérité, ses aptitudes physiques, sa maîtrise technique et, éventuellement, des exercices auxquels il se serait discrètement livré.

C'est la raison pour laquelle, la prestation exige d'abord des préalables : savoir manier une arme à feu, c'est-à-dire en posséder une, ou en avoir une dans la famille, tant il est vrai que la possession d'un mousqueton ou d'un fusil de chasse était un signe d'aisance matérielle et un attribut de notabilité. D'où, d'ailleurs, le halo de mystère qui entourait leur manipulation, synonyme de grave risque de blessure, voire, de danger de mort», raconte M.Ben Salem, un sexagénaire, chauffeur de taxi.

Et notre interlocuteur de poursuivre sa description : «Muni d'un mousqueton, arme remplacée plus ou moins par un fusil de chasse, long canon, l'Oubbardi entre en lice, sous le regard impressionné des présents. Le corps tendu, les mains crispées sur son arme dirigéé vers le bas, il commence sa parade rituelle par des pas latéraux saccadés, tout en entonnant des formules glorifiant sa tribu, ses ascendants et sa région natale, avant de faire des acrobaties qui débouchent, le canon de son arme dirigé vers le sol, sur deux tirs successifs, précédés de deux éclairs d'étincelles et suivis d'un petit nuage de fumée sentant la poudre brûlée. Sur quoi, il fait tourner son arme dans l'air et l'immobilise sous son bras avant de se redresser, fier comme un paon, et de regagner lentement sa place, parmi les invités, la mine radieuse, sous les youyous nourris des femmes».

Même pour un homme exercé ou même pour un virtuose, l'évolution en public est constamment, à chaque fois, un défi renouvelé pour ne pas dire une grande responsabilité, tant il y va de l'honneur de l'Oubbardi. Une malencontreuse maladresse, une roulade ratée, un tir qui ne part pas, sont autant de fâcheux incidents mal vécus aussi bien par leur auteur que par les siens.

D'où la fonction d'exutoire de la tension intérieure qui s'empare du prestataire pour conjurer le mauvais œil et se donner du courage.

Aujourd'hui, la tradition, en déperdition, subsiste dans certaines régions : «Dans les contrées rurales de Sfax, raconte un citoyen de la tribu des «Mthaliths», la discipline tend à devenir une spécialité. Les prestations sont devenues l'apanage de quelques-uns qui possèdent encore des mousquetons. A l'occasion des fêtes de mariage, l'oubbardi se fait inviter par le père du marié qui aurait déjà acheté les munitions auprès d'un spécialiste de la préparation des bourres grasses et autres mixtures explosives. Quand il est sollicité, l'invité accepte de bonne grâce, d'autant plus qu'il sait que le meilleur accueil lui sera réservé en tant que star de la soirée».

Depuis quelques années, ces mousquetaires des temps modernes sont présents dans les festivals et les journées culturelles dans la région de Sfax. Mais comme il s'agit de personnes d'un âge avancé, il est à craindre que ce pan de notre patrimoine finisse un jour par disparaître. Ce serait une grosse perte, doublement, s'agissant aussi d'un produit hautement touristique. La valorisation de ce volet de notre patrimoine matériel et immatériel peut, en effet, constituer une approche concluante en matière de développement du tourisme dans les zones rurales.