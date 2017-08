Maroc: Soufyane Ahannach - Le Marocain heureux de rejoindre Brighton

Soufyane Ahannach a fait le grand saut, en partant de la deuxième division néerlandaise pour s'engager auprès du promu en Angleterre, Brighton and Hove Albion. Le nouveau promu de la Premier League a misé sur le jeune Marocain qui évoluait en Jupiler league (deuxième division des Pays-Bas). En marquant 18 buts en plus de ses 15 passes décisives, le jeune milieu de terrain de 21 ans a tapé dans l'œil des recruteurs du club anglais qui découvrira la Premier League après sa promotion la saison dernière.

«Comment est-ce possible ? C'est la question qui m'a été le plus posée ces derniers jours. C'est étrange qu'un club néerlandais ne m'a pas approché alors qu'un club de la plus grande ligue du monde la fait,» a déclaré Soufyane Ahannach qui a surpris plus d'un avec son transfert.

«J'ai regardé la Premier League quand j'étais plus jeune, alors je suis très heureux de rejoindre Brighton; C'est la meilleure compétition au monde et je suis dans un club fantastique... Avoir la chance de jouer contre de très bonnes équipes avec d'excellents joueurs, alors je suis très impatient de commencer,» a expliqué le milieu offensif marocain avant de préciser que, « le club m'a suivi pendant un certain temps et j'ai très bien joué la saison dernière à Almere City... C'est une excellente opportunité et une belle expérience pour moi, et j'espère réussir dans ce club,» qui fera ses grands débuts en Premier League ce samedi à l'occasion du match contre Manchester City.

Petit de taille, rapide et habile des deux pieds, Soufyane Ahannach est capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque.