Sénégal: La répression des infractions en matière fiscale

Malheureusement, les sanctions pénales ne sont presque jamais appliquées ; elles devraient être systématiques surtout en cas de récidive. On devrait aussi clairement prévoir des mesures de fermeture d'entreprises défaillantes en fonction du montant de la dette fiscale, de la fréquence des manquements à la législation fiscale et de la gravité de la fraude.

Le CGI fait références aux articles 45 et 46 du Code Pénal, en cas de récidive et en cas de complicité directe.

- a refusé d'obéir aux injonctions des fonctionnaires des impôts et agents assermentés chargés de l'application ou du contrôle des impôts, droits et taxes, amendes et pénalités y afférents ;

Tout contribuable qui n'a pas intégralement payé les contributions dont il est redevable, dans les deux mois de leur exigibilité, doit acquitter une majoration de retard de 10% des sommes restées impayées. La majoration est calculée sur l'impôt sur le revenu ou la fraction d'impôt restant due, après arrondissement au millier de francs inférieur. Il s'y ajoute la possibilité d'une seconde majoration d'égal taux, calculée sur les droits en principal et ajoutée à la dette du contribuable, en cas de défaut de paiement un an après la première majoration.

Les pénalités sont des sanctions pécuniaires appliquées par l'administration en vertu de la loi et sous le contrôle des tribunaux ; elles sont principalement constituées par des majorations de droit et font souvent suite aux redressements de la situation fiscale du contribuable, ou à une taxation d'office. La pénalité de droit commun est de 25% des droits éludés.

Il s'agit des intérêts de retard, des amendes et pénalités, de l'imposition d'office, des majorations pour retard de paiement et de l'exerce du droit de préemption.

