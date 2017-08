Cameroun: Ligue 1 - OM - Avec Clinton N'Jie face au FC Nantes

Pour ce déplacement à la Beaujoire, L'OM est privé cet après-midi de Dimitri Payet. Blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche, l'attaquant réunionnais manque, comme prévu, à l'appel. Il est forfait jusqu'à fin août. Pour le remplacer, Rudi Garcia devrait titulariser le Camerounais Clinton N'Jie, auteur d'un doublé dimanche dernier contre Dijon et en forme après une préparation physique convaincante cet été. « Je me sens bien, je veux montrer mon vrai visage cette saison, » a exprimé l'attaquant jeudi. Arrivé d'Aston Villa jeudi, Jordan Amavi n'apparait pas dans la liste.

En déplacement à Nantes ce samedi après-midi, l'OM peut enchaîner un deuxième succès en deux matchs après la victoire 3-0 dimanche dernier contre Dijon. Avec Steve Mandanda, Adil Rami, Luiz Gustavo, Valère Germain et dernièrement Amavi, l'OM a déjà bien avancé son recrutement et a de sérieux arguments pour enchaîner une deuxième victoire de suite en Ligue 1, avant le barrage aller d'Europa League jeudi prochain face aux Slovènes du NK Domzale.

C'est un stade La Beaujoire à guichets fermés - une première depuis plus d'un an - qui s'apprête à recevoir l'Olympique de Marseille en match avancé de la 2e journée de Ligue 1.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.