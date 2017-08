Congo-Kinshasa: Election du gouverneur dans la Tshopo - Quatre candidatures invalidées

Après examen de tous ces dossiers et au terme des moyens de défense présentés par les différentes parties, la cour a conclu que ces candidats ne font pas partie de la majorité présidentielle, et donc ils peuvent concourir à cette élection.

Deux autres candidats, Margueritte Niki Imayonda et Jean-Michel Bondekwe ont été invalidées puisqu'ils ont été reconnus comme membre de la Majorité présidentielle(MP), respectivement de PPRD et ARC. Et de ce fait, ils ne pouvaient pas se présenter en indépendants.

La cour d'appel de Kisangani a invalidé vendredi 11 août quatre candidatures au poste des gouverneur et vice-gouverneur de la Tshopo. Dans ses arrêts en matière de contentieux électoral, la cour a jugé infondées les requêtes des candidats Lioto Mbula et Patrick Biselenge qui avaient déposé les plaintes contre la CENI.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.