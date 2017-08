Angola: Le MPLA tient à exploiter le secteur des Transports

Dundo (Angola) — Le candidat du MPLA à la présidence de la République, João Lourenço a réaffirmé samedi à Dundo, principale ville de la province diamantifère de Lunda Norte, l'intention de continuer à exploiter les Transports aérien, terrestre, ferroviaire et maritime pour la croissance de l'économie nationale.

Présidant un rassemblement populaire dans le cadre de la campagne électorale pour le scrutin du 23 août prochain en Angola, Lourenço a cité, à titre d'exemple et preuve, la réfection de l'Aéroport de Dundo et l'élargissement et sa piste sur laquelle d'ailleurs un Boeing de la Compagnie Aérienne Angolaise "TAAG" s'est posé cette semaine.

La piste, jadis de 1500 mètres de long, porte aujourd'hui une longueur 2500 mètres, ce qui permettra d'accueillir des avions long courrier, de contribuer au développement de la région et à la libre circulation des personnes et des biens, a-t-il précisé.

Réfutant les arguments électoraux "de mensonge et de fausseté" de l'opposition, qui, selon lui, cherche à dévaloriser le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, João Lourenco a affirmé qu'en l'espace de 15 ans le MPLA (au pouvoir) avait exécuté de nombreux projets, "jamais réalisés même par des pays qui n'ont jamais connu de guerre sur leurs territoires".

A titre d'exemple, Lourenço a dit que le parti au pouvoir avait reconstruit et construit notamment des ponts, des milliers de kilomètres de routes et de chemins de fer, sans oublier les deux grands barrages hydroélectriques (Capanda et Laúca) qui vont répondre aux besoins énergétiques du peuple angolais et donner de la dynamique à l'économie nationale.