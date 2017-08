Ile Maurice: Délocalisation - Les squatters de La Ferme font de la résistance

«Le réservoir est en hauteur. Si la fissure est en hauteur, il n'y a pas de risque pour les habitants de Bambous et de Cascavelle. Mais si elle se situe au bas du réservoir, là on doit s'inquiéter », explique l'expert. Là encore, il faut savoir si c'est une fissure qui est là depuis longtemps ou si elle vient d'être aperçue. «Si la pression hydraulique est trop forte, il faudra s'attendre à un affaissement rapide causant des inondations et des dégâts considérables. Une sorte de tsunami peut se produire.»

Des squatters de cité La Ferme ont entendu dire que leurs maisons seront démolies, mardi. Toutefois, ils affirment qu'ils ne bougeront pas de là tant qu'ils n'auront pas eu la garantie qu'ils auront un toit. Depuis l'annonce faite, mercredi, à Glen-Park, par Showkutally Soodhun, vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres, qui a indiqué que les squatters se trouvant dans les parages de La Ferme doivent être délogés en raison de l'éventuel affaissement de la paroi du réservoir, ils ont décidé de faire de la résistance.

