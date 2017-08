Nigeria: Marvin Ogunjimi - Le Belgo-Nigérian signe pour Maastricht !

Formé à Malines, Marvin Ogunjimi s'est ensuite lié avec le Racing Genk (2005-2011), avec qui il avait été sacré champion de Belgique en 2011, avant de prendre la route de Majorque pour 2,4 millions d'euros. Sans jamais parvenir à percer en Espagne, l'attaquant belgo-nigérian a ensuite été prêté consécutivement au Standard, au Beerschot et à Oud-Heverlee Louvain. En juin dernier, l'attaquant de 29 ans, qui compte sept apparitions chez les Diables Rouges, s'était engagé avec le club kazakhe d'Okzhetpes FK avec qui il est en contrat jusqu'au terme de la saison. Durant sa carrière, Marvin Ogunjimi a pas mal bourlingué passant notamment par des pays tels que la Norvège, la Corée du Sud, la Thaïlande ou encore plus récemment l'Albanie.

« J'ai beaucoup discuté avec Marvin. Il est très motivé. Il était déjà au courant de la manière de s'entraîner et de jouer de notre club », a expliqué le coach de MVV, Ron Elsen. « Le nom Ogunjimi va mal sonner auprès de nombreux supporters Mais le club et Marvin peuvent s'aider mutuellement, se renforcer mutuellement ». Le buteur belge a été présenté aux supporters lors de la journée porte ouverte du club.

