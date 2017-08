Congo-Kinshasa: Le ton se durcit

C'est dire que toute personne qui entrave le processus démocratique est dans le viseur. La pression des USA sur la RDC tend à ramener à la raison une classe politique visiblement incapable de respecter les lois qu'elle a elle-même rédigées, adoptées et qui ont permis le fonctionnement, malgré d'énormes difficultés, des institutions de la République pendant plus de dix années. Comme qui dirait les autorités congolaises scient la planche sur laquelle elles sont assises.

Pourtant, la multiplication dénoncée et démontrée des stratagèmes destinés à éloigner les élections et en lieu et place imposer le chaos, enclenche des réactions aussi bien au niveau national qu'international. Mais est-ce qu'on y prend garde en interne dès lors que des conséquences directes touchent sur la gestion de l'État ? La question demeure.

Des mesures de représailles contre des individus en République démocratique du Congo, il y en a eu et il y en aura encore. Le décor tel que planté dans la politique nationale traduit incontestablement la volonté du pouvoir de ne pas permettre à la machine électorale d'aller droit au but.

