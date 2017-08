Togo: Tournoi Radio Sport fm - Agaza-AS Togo Port en demi-finale

Il y a bientôt un an, la société Total Togo créait à nouveau la différence sur… Plus »

De retour des vestiaires, les jeunes académiciens essaient de revenir avec de belles intentions, mais très insuffisantes pour inquiéter la défense gardée de mains de maitres par Youssif. Ils vont céder suite à un but de Noutchouvi Thierry ( 65e). Boko Marco inscrira le troisième but avant le deuxième but personnel de Ouro Agoro (68è). Jupiter va sauver l'honneur suite grace à Napo Thibault (79è).

