Sénégal: Election d'Abdoulaye Sow à la présidence de la ligue amateur - Mbaye Diouf Dia et Lamotte exigent l'audit du fichier électoral

L'élection du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football de ce samedi 12 août semble partie sur le mauvais pied. En conférence de presse hier, vendredi 11 août, à Dakar, Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia, deux candidats à la succession de Me Augustin Seneghor, suspectent une tentative de fraude orchestrée par la commission d'organisation de l'élection.

Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia, deux des trois candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football exigent l'audit du fichier électoral avant tout démarrage du vote qui sera effectué lors de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football. Ceci, en toute transparence et dans les conditions permettant de départager le candidat sortant Me Augustin Senghor et ses adversaires.

En effet, jusqu'ici tout semblait être correct pour une élection transparente, mais les irrégularités notées hier, vendredi 11 août, à l'élection de la Ligue de football amateur (Lfa) ayant vu le président de la Ligue régionale de football de Kaffrine, Abdoulaye Sow, porté à la tête de cette instance a changé la donne. Car, après le vote, un grand écart a été relevé, selon Messieurs Lamotte et Dia, entre le nombre d'inscrits sur le fichier électoral (322) et le nombre de votants (376). Soit un surplus de 54 votants. Alors logique pour logique, cohérence pour cohérence le même fichier devant servir de base pour l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football n'est pas fiable et fait objet d'irrégularité aux yeux des potentiels concurrents de Me Augustin Senghor. C'est pourquoi, il «doit systématiquement faire l'objet d'un audit avant le démarrage du vote», exigent t-ils.

La commission fédérale en charge d'organisation du vote a également été pointée du doigt pour n'être pas engagée à jouer la carte de la transparence du vote. Sur ce, Louis Lamotte se veut clair: «Il n'est pas question d'élection si ce fichier n'est pas audité». Il ajoute: «Depuis plus d'un an que nous travaillons à cette élection. Nous avons engagé des hommes et des moyens pour cette élection et voilà qu'à la dernière minute qu'on constate des irrégularités notoires. Nous exigeons de la commission à mettre tout en œuvre dans les heures avant l'élection. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu droit au fichier. Ce qui est anormal !», a-t-il déploré.

Mbaye Diouf Dia abonde dans le même sens et déclare : «Lors de l'élection du président de la Ligue amateur de football, 256 mandats ont été vérifiés dont 2 absents (représentant Rfp Yoff et Ufp parcelles assainies). A ces votants de clubs s'ajoutent les districts au nombre de 45, plus 14 présidents de Ligue pour l'ensemble des 14 régions du Sénégal, plus 09 affinitaires (arbitres, médecins). Le tout donne 322 voix. Mais après décompte Abdoulaye Sow a obtenu 208, Pape Sidy Lo 140 voix, AbdA Athie 28 voix et le cumul donne 376 voix. Donc, il y a un écart de plus 50 voix (54 exactement, Ndlr) qui doivent être expliquées», a-t-il soutenu.

MODE DU SCRUTIN : 287 voix pour passer au 1er tour

Le corps électoral de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF) est composé d'environ 430 clubs. Les 13 clubs de la Ligue 1 ont droit à chacune 3 voix. Ce qui fait un total de 39 voix. L'Us Ouakam étant exclue. Les 14 clubs de la Ligue 2 disposent chacune 2 voix. Soit un total de 28 voix. Le reste des clubs (National 1, National 2, Divisions régionales) dispose d'une voix chacun. Sans occulter les associations affinitaires qui font 10 voix. Donc, pour être élu dès le premier tour, il faut obtenir les 2/3 des voix, soit 287 voix. Sinon, un deuxième tour sera organisé entre les deux premiers. Celui qui aura la majorité absolue sera élu président de la FSF pour une période de quatre ans.