Ile Maurice: Me Aneeksha Dassyne-Ramdenee - Après les deux filles, place à la nièce de Maya Hanoomanjee

Ce qui étonne au sein de la profession notariale, c'est la façon dont a procédé la NHDC pour la vente des logements sociaux. Certains s'interrogent sur la logique derrière l'appel à manifestation d'intérêt des notaires effectué par cette instance. «C'est absurde car tous les notaires doivent assurer une parfaite égalité de services pour la même facturation», fait valoir l'un d'eux. Un autre ajoute que «la loi régissant la profession et notre déontologie est bien claire. La Chambre des notaires ne peut proposer des noms car elle ne doit jamais afficher de préférence». Il prend ainsi à contre-pied le ministre Soodhun qui a déclaré que c'est la Chambre qui choisit. Ce qui est loin d'être le cas, puisqu'«en temps normal, c'est le State Law Office qui envoie les requêtes de façon uniforme et égalitaire à l'ensemble de la profession pour qu'il n'y ait pas de ciblage», affirme un notaire.

Sur les 860 unités vendues durant cette période, les services de Me Aneeksha Dassyne-Ramdenee ont été retenus pour 234 d'entre elles. Ces informations, rendues publiques à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, font suite à une question du député Reza Uteem au ministre Soodhun, le 11 juillet. D'où notre enquête pour en savoir plus sur la notaire. Qui est-elle ?

