Sénégal: Vietvo Dao / Championnats nationaux 2017 - Plus de 200 « voshins » attendus sur le tartan

Plus de 200 « voshins » sont attendus ce dimanche 13 août 2017 au complexe sportif de l'Inseps de Dakar sis au stadium Iba Mar Diop, pour les Championnats nationaux organisé par l'Union sénégalaise de vovinam viet vo dao (Usv). La compétition se déroulera en journée non stop dès 9 heures avec au menu des différents tableaux en «quyens» (démonstrations techniques) et des combats pour une dizaine de catégories de poids.

Selon le communiqué envoyé par les organisateurs, la compétition territoriale va regrouper l'ensemble des clubs des ligues de Dakar, ceux de Thiès, du Centre (Fatick, Kaolack Tamba et Bakel), du Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou) et enfin du Nord (Saint-Louis et Louga). Cette élite 2017, précise la même source, mettra en opposition les meilleurs athlètes des Ligues affiliées à l'Usv. Ce qui, selon elle, demeure, du reste, un bon baromètre pour évaluer la qualité du travail effectué par les instructeurs et maîtres de l'Usv d'une part. Et d'autre part, pour apprécier le niveau de motivation des pratiquants. Cette comppétition sera également une occasion de pour l'Usv de communiquer sur sa politique sportive