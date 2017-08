Sénégal: Majorité confortable au président Macky Sall - «Mission accomplie» pour l'Afp

Le Comité électoral national de l'Alliance des forces du progrès (Afp), dirigé par Bouna Mohamed Seck exulte. Ce, pour avoir donné au président de la République, Macky Sall une majorité confortable lui permettant de poursuivre les «importantes réalisations au service des populations et de notre pays». Dans un communiqué parvenu à Sud quotidien, les camarades de Moustapha Niasse n'ont pas non plus manqué de brocarder l'opposition.

L'Alliance des forces de progrès (Afp) semble animée par un sentiment de «mission accomplie» après la majorité confortable accordée au chef de l'Etat, Macky Sall. Dans une déclaration reçue à la rédaction de Sud Quotidien, les camarades du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, notamment le Comité électoral national de l'Afp, à sa tête Bouna Mohamed Seck Secrétaire national du Bureau politique, chargé des élections, «a salué la victoire de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, dont la longévité, l'efficacité et l'efficience ont déjoué tous les pronostics».

Nonobstant, le petit quota accordé aux Progressistes pour cette 13ème législature, l'Afp s'est fortement engagée aux législatives conformément aux directives du Secrétariat politique exécutif (SPE). C'est tout au plus ce qu'indique la note, qui révèle par ailleurs que ladite instance électorale de l'Afp «a positivement apprécié l'engagement de l'Afp dans le combat démocratique qu'était cet important rendez-vous électoral».

Bouna Mohamed Seck et compagnie n'ont pas manqué de féliciter le président Macky Sall pour ses réalisations qui ont facilité «la conception et le déroulé du discours de campagne électorale de Bby», et le président de la défunte Assemblée nationale, Moustapha Niasse «pour son leadership et son combat victorieux dans sa circonscription électorale, le Département de Nioro».

Ils trouvent, par ailleurs, que «la majorité confortable du Président Macky Sall à l'Assemblée nationale est un élément de stabilité, qui lui permettra de poursuivre les importantes réalisations au service des populations et de notre pays».

Décrochant des flèches en direction de l'opposition qui regrette d'être partie aux élections législatives en rang dispersé, M. Seck et compagnie soutiennent que «l'ambition d'une opposition ne peut se limiter à la gestion d'égo qui s'entrechoquent et d'épithètes qui relèvent de la pathologie». Aux ambitions supposées de l'ancien chef de l'Etat, Abdoulaye Wade, le Comité électoral national de l'Afp pense que «notre peuple ne saurait accepter que l'on accroche l'avenir de notre pays à une obstination qui assimile un fils au nombril du Sénégal». Mieux, les progressistes ne «s'inquiètent guère» des «menaces conjuguées au futur», allusion faite aux menaces de boycott de Me Wade.