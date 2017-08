Afrique: Développement mondial - D'importants changements démographiques signalés d'ici à 2029

Globalement, le monde comptera 9,8 milliards d'individus en 2050 et 11,2 milliards en 2100. Face à cette pression démographique, l'Afrique doit rechercher des solutions durables à certains de ses problèmes structurels dont l'accès à l'électricité. Le dernier rapport de la Banque mondiale estime que 1,1 milliard de personnes, soit 15 % de la population mondiale, n'ont pas accès l'électricité. Et près de la moitié de ces personnes habitent les zones rurales africaines et seulement un tiers dans les régions de l'Asie du Sud. Quatre pays - l'Inde, le Nigéria, l'Éthiopie et le Bengladesh - comptent à eux-seuls près de la moitié de la population mondiale n'ayant pas accès à la l'électricité. Nous y reviendrons.

Selon le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU , le continent africain devrait passer à près de 4,5 milliards d'habitants dans les années 2100. Une situation qui appelle à une conscientisation des pays de la région face à l'urgence de la mise en oeuvre des politiques pour accompagner cette croissance démographique galopante. Un pays comme le Nigéria, première puissance économique de la région, va passer de 191 millions d'habitants à 410 millions en 2030. Avec cette population supplémentaire, le géant ouest-africain viendra désormais devant les États-Unis d'Amérique. Au total, cinq pays africains, en l'occurrence le Nigéria, la RDC, l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Ouganda, feront partie des neuf pays qui concentreront à eux seuls la moitié de la croissance de la population mondiale.

L'un des changements majeurs est le passage de l'Inde à la première place des pays les plus peuplés du monde, devant la Chine. Ensemble, ces deux pays comptent actuellement 2,7 milliards d'habitants dont 1,4 milliard pour l'Empire du milieu. Par ailleurs, la croissance mondiale entre 2017 et 2050 sera porté pour près de la moitié par neuf pays dont la RDC en troisième position. Si le rapport onusien ne manque pas de prédire un avenir plutôt explosif pour l'Afrique subsaharienne, une inquiétude émerge sur la léthargie dans l'accès à une source d'électricité.

