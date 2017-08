Sénégal: SIDA dans l'armée - La mobilite des troupes, un facteur à risque

Le premier conseiller à l'ambassade des Etats-Unis à Dakar, Martina Boustane, pense, quant à elle, que le matériel reçu «permettra aux militaires et aux gendarmes de bénéficier des soins de santé de qualité, avec un traitement antirétroviral efficace». Mieux, espère-t-elle, le matériel servira au Programme Sida de la Division de la santé des Armées d'améliorer la coordination, le suivi et la détection de la maladie.

Pour appuyer la lutte contre le Sida chez les soldats, la coopération américaine a offert à l'Armée et à la Gendarmerie nationale, un lot de matériels d'un montant de 400 millions de F Cfa. Composé de matériels de chirurgie, d'anesthésie réanimation, gynécologie, pédiatrie, cardiologie et médecine interne, il sera réparti dans de nombreuses régions du pays, informe le Chef d'Etat-major général des Armées, cheikh Gueye.

