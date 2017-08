Sénégal: Centre aéré de la Maison de la culture Douta Seck - La relance

Le centre aéré est ouvert à tous les enfants qui viendront s'inscrire. Au programme de cette manifestation, il est prévu des ateliers d'expression, des sorties pédagogiques avec des visites au Monument de la Renaissance, au Musée Théodore Monod mais aussi des spectacles et des loisirs au bénéfice des enfants. Parmi les ateliers, on retrouve la peinture, la poterie, le bricolage, le théâtre, le balafon, le conte, l'écriture, l'audiovisuel...

Après quelques années « blanches », la Maison de la Culture Douta Seck revient avec ses activités d'éveil pour enfants pendant les grandes vacances. C'est ainsi qu'elle organise du 14 au 26 août prochain, un centre aéré destiné aux enfants âgés de 5 à 17 ans, en collaboration avec le Grand Théâtre National. Selon la directrice de la Maison de la Culture Douta Seck, Fatou Sarr Niang, il s'agit « d'offrir aux enfants un espace d'expression artistique, de rencontres, d'échanges et de loisirs ». Et si la Maison de la Culture Douta Seck tient à faire renaître le centre aéré, c'est pour permettre aux enfants de vivre en communion avec leurs camarades mais aussi de les replonger dans nos cultures et nos éléments de patrimoine. « C'est pour que les enfants n'aient pas trop à trainer dans les rues, pour qu'ils ne soient pas trop victimes des ordinateurs, des tablettes et autres », dira Fatou Sarr Niang.

