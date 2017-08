Sénégal: Basket finales des championnats nationaux hommes et dames 2017 à Thies - L'acte final de Slbc-Asvd (d) et As Douanes - Slbc (h)

Pour rappel, les finales ont été interrompues le 15 juillet dernier suite à des incidents ayant entraîné la mort de 8 supporters mbourois lors de la finale de la Coupe de Ligue entre l' Us Ouakam et le Stade de Mbour.

La finale dame parrainée par Matar Bâ, Ministre des Sports ouvre le bal ce samedi le 12 août. Elle va opposer à partir de 17h , l'ASC Ville de Dakar et Saint-Louis Basket. Chez les hommes, la finale va se jouer le lendemain dimanche 13 août à la même heure et met aux prises l'AS Douanes au Saint-Louis basket club. Avec comme parrain Monsieur Moustapha Cissé Lo président du Parlement de la Cedeao.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.