Sénégal: Accusé d'avoir précipité la demission de Diamil Faye - L'association Gfc dément

Par ailleurs l'association GFC, s'est indigné du silence des autorités de la ville et des communes qui n'ont daigné en aucun cas se prononcer sur le différend entre Jappo SA et l'Association Gfc ou apporter une subvention pour soutenir les autres activités liées au foot dans le département.

L'association Gfc se dit outré par la manière dont le partenaire a annoncé son retrait de la gestion du GFC par voie de presse, mais toutefois lui accorde une possibilité de rencontre pour déterminer l'avenir du club. «Nous avons décidé d'une rencontre d'évaluation avec Diamil Faye sur les modalités de reprise du club par une autre entité ou par l'association. Je vous signale qu'il y a 4 repreneurs qui se sont manifestés et si la rencontre échoue, nous allons ouvrir le capital aux populations de Guediawaye», a indiqué le président. L'association a tenu à informer qu'elle n'a reçu aucun rapport depuis la signature du contrat en 2011 et malgré ces manquements notés, l'association n'a jamais voulu critiquer ou dénoncer le protocole et préfère attendre la fin de la gestion pour évaluer et déterminer les conduites à tenir.

Selon Abdoulaye Sall, président de l'association GFC, le problème de Diamil Faye c'est son obsession de vouloir siéger à l'assemblée générale des instances du foot sans être mandaté par l'association : «Il digère mal d'avoir été maintenu par un vigile devant la porte de l'assemblée. Cette année, il a encore récidivé», a fait savoir Ablaye Sall. Et de poursuivre pour indiquer qu'un bureau élargi de l'association GFC s'était réuni le 23 Août 2013 et l'avait mandaté à l'assemblée générale élective de la FSF.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.