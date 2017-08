Cameroun: Présidentielle 2018 - Face aux jeunes à Douala, Maurice Kamto déroule son programme

Maurice Kamto à passé au peigne fin tous les sujets brûlants de l'actualité notamment: la crise anglophone, l'opération 11 millions d'inscriptions sur les listes électorales initiée par Cabral Libii; la refonte totale du système éducatif camerounais qui ne s'arrime plus aux besoins de l'heure; le pacte social et de solidarité greffé à la santé ( mise sur pied des centres de santé à chaque deux kilomètres dans les zones réculées) le sport et la culture; l'offre gratuite de la césarienne aux femmes enceintes ne pouvant pas accoucher par voies basses; le pacte stratégique qui rime avec le développement sur l'agro-industrie avec la production des produits tels que le cacao, le café qui depuis plus d'une vingtaine d'année n'a jamais dépassé le cap de 200 000 tonnes, alors que les pays comme le Nigeria qui se sont lancés il y a quelques années seulement ont atteints les 500 000 tonnes de production annuelle.

