Cameroun: La CAN vous fait mal où ?

J'entends des choses bizarres. Venant des gens qui ont la présomption d'intelligence. Ils disent à haute voix :" À quoi ça sert d'organiser la CAN quand des gens meurent sans soins dans les hôpitaux, quand les écoles n'ont pas d'enseignants, quand il manque l'eau et l'électricité. .." j'ai envie de leur poser la question dans le sens inverse : " S'il n'y a pas de CAN on aura tout cela"?

L'industrie des plaisirs et des loisirs fait partie intégrante de la vie globale d'une société. Ce sont les mêmes qui demandent chaque jour pourquoi il n'y a pas une salle de spectacle digne au pays de Manu Dibango et Richard Bona...Et le jour il y en aura, il auront à redire. Le Cameroun n'invente rien. Des pays plus pauvres ont organisé avant lui cette Can et beaucoup d'autres événements. Combien de fois vous êtes sortis de ce pays et on vous a dit :" Le Cameroun de John Fru Ndi, de Paul Biya ou de Ndam Njoya" ?

Mais combien de fois avez vous entendu : " Le Cameroun de Samuel Eto'o...Roger Milla...Yannick Noah...Manu Dibango...Richard Bona..." Si vous avez choisi d'être Homme politique, au lieu de faire le populiste et demander à quoi nous sert la CAN, battez vous pour faire passer vos idées, arriver au pouvoir,non pour mettre hors d'état de nuire la CAN parce-que vous n'aurez pas les moyens, mais de faire que en plus de la CAN, on puisse organiser des vrais spectacles de musiques avec des artistes de chez nous à qui on donne les moyens de montrer leur talents à la face du monde, qu'on puisse organiser des combats de boxe comme Ali et Foreman le 30 Octobre 1974 à Kinshasa, qu'on puisse rayonner dans le monde par notre culture et notre savoir faire.

La Can est-elle un obstacle aux programmes politiques absents? La Can est-elle un frein à l'assainissement des partis politiques devenus des royaumes? La Can empechent-elle les Maires et les Délégués du Gouvernement de construire et d'embellir leurs villes pour la plupart des porcheries urbaines? La Can a-t-elle bloqué la finalisation de l'autoroute ou du deuxième pont sur le Wouri ? Lorsque Macron va s'asseoir humblement devant le CIO pour défendre le dossier de candidature des Jeux Olympiques de 2024 ,ça veut dire que la France fait allégeance au Sport? Ça veut dire que les Jeux Olympiques vont développer la France? Mais parce-que chaque élément qui entre dans la satisfaction des populations concoure au développement du pays. Il n'y a pas de développement que par les importations ou les exportations, par les meetings politiques ou les débats stériles sur l'alternance.

C'est un ensemble de choses. Alors ne cachez pas votre incapacité à proposer un idéal de société ou de vie par des slogans populistes qui n'ont pour objectif que de manipuler. Cette jeunesse qui est accrochée au sport n'a-t-elle pas droit au plaisir de la vie? Ah j'oubliais, vous êtes prompts à inviter les artistes faire des guignols dans vos cérémonies, mais vous êtes incapables de faire déposer un petit projet pour la construction d'une salle de spectacle. Vous êtes fiers de demander une photo à Samuel Eto'o ou Yannick Noah, mais vous etes incapables même dans vos mairies que vous dirigez, de dégager le moindre crédit pour aménager un espace de jeu pour qu'on ait plus de Samuel Eto'o et plus de Yannick Noah.

L'absence de la CAN n'ouvre pas une clinique qui soigne cette incompétence. Son organisation non plus, mais elle aura au moins le mérite de mettre cette jeunesse camerounaise qui souffre de votre incompétence, en relation avec d'autres jeunesses africaines. Et cela ne s'achète pas. LAISSEZ NOUS NOTRE CAN!