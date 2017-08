Togo: Un an de bonheur avec les produits Excellium de Total Togo

Il y a bientôt un an, la société Total Togo créait à nouveau la différence sur le marché togolais des hydrocarbures en lançant les produits Excellium à savoir Total Excellium Diesel et Total Excellium sans plomb.

Un an après cette révolution, on peut dire que c'est que du bonheur pour les consommateurs qui en disent tant de bien.

Ainsi, du fonctionnaire ou directeur de société qui constate qu'il conduit désormais "plusieurs kilomètres que par le passé" et que sa "voiture est performante et répond mieux" au jeune conducteur de moto qui, en se passant du carburant frelaté boudè pour opter finalement pour le Super Sans Plomb de Total Excellium, "comprend mieux sa moto" qui lui permet désormais de "dépasser les 4x4", en passant par le taximan qui avoue "parcourir sans crainte plus de distance" et "gagner plus d'argent", ou encore la jeune dame qui gràce aux produits Excellium a fini avec "les bruits bizarres" et le moteur qui fume, chacun trouve son compte et nage dans le bonheur.

Rien qu'à entendre ces témoignages des clients de Total Togo, témoignages qui sont revenus avec insistance durant ces 12 premiers mois d'utilisation des produits Excellium, on peut se dire que le Directeur général de cette société, Adrien Bechonnet, ne s'est pas trompé quand il indiquait au lancement de ces nouveaux produits le 15 septembre 2016, que "ce carburant nettoie le moteur km après km, le rend plus propre, plus performant, plus économique, moins polluant et a été mis au point pour répondre aux nouvelles normes technologiques". Aussi, se souvient-on qu'il informait l'assistance qui a fait le déplacement du site de la station Total GTA pour le lancement, et au premier rang duquel se trouvait la ministre en charge du Commerce, Bernadette Legzim-Balouki que, "ce carburant a été obtenu après deux (2) ans de recherche. Il a été développé pour s'adapter à tous les moteurs, qu'ils soient anciens ou neufs. D'abord quand un moteur est ancien, il est encrassé et il faut être capable de le décrasser mais quand un moteur est neuf, il faut pouvoir le maintenir".

Parlant des avantages de « Excellium », le Directeur général de Total Togo a déclaré à l'époque que « qui dit un moteur décrassé dit un moteur qui consomme moins, qui dit qui consomme moins ça veut dire un moteur qui pollue moins. Et à Total, on est engagé dans une énergie meilleure. Nous souhaitons avoir des émissions le plus faible possible et c'est ce que l'on fait avec Excellium ».

Disponible dans les 81 stations d'essences de Total au Togo, « Excellium » incorpore des additifs détergents spécifiques permettant de nettoyer les composants essentiels du moteur des engins. Résultat, c'est jusqu'à 93% d'encrassement en moins pour les moteurs.