Ile Maurice: Le PM - «La prochaine fois, je porterai une cravate et un costume pour faire de la tyrolienne»

Un peu plus tôt pendant la journée d'hier, c'est un Pravind Jugnauth en mode relax qui s'est rendu au Mahatma Gandhi Institute à Moka. Pour se mettre dans l'ambiance, alors que le Pompé de Gary Victor résonnait dans les baffles, c'est en chemise et en jeans que le Premier ministre s'est adressé à l'assistance réunie dans le cadre de la Journée mondiale de la Jeunesse, célébrée hier. «Mo kas mo palto, lanbians so», a-t-il déclaré au début de son discours. Celui-ci était surtout axé sur son combat contre le fléau qu'est la drogue. Le Premier ministre a invité les jeunes à faire preuve de discernement et de vigilance. «Il faut que vous soyez capables de vous protéger vous-mêmes.» Il est important, selon Pravind Jugnauth, qu'ils «pa zis amizé», mais qu'ils apportent leur pierre à l'édifice pour faire progresser le pays.

